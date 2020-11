L'indagine su nomine e acquisti di una società pubblica

Le Iene indagano sui casi di una società pubblica, la Sose, che sembra essere diventata "una succursale dell'università" di Tor Vergata. Come ricostruito nel servizio di Antonino Monteleone, il professore Vincenzo Atella è stato nominato ad della società in questione direttamente dal ministro Tria, insegnante anche lui a Tor Vergata.



Ma non è tutto, perché anche una consulenza da 33 mila euro viene assegnata a un professore di Tor Vergata, così come i quadri che arredano l'ufficio per un valore di quasi 10 mila euro, che sarebbero della moglie di un professore di Tor Vergata. Le coincidenze, però, non sembrano finire qui, perciò la Iena è andata a chiedere spiegazioni.





TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE