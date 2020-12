Justine Mattera, intimo usato online: lo scherzo de Le Iene

è vittima dello scherzo de Le Iene nella puntata di giovedì 10 dicembre, in onda in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Play. La conduttrice e modella italo statunitense viene contattata per un servizio fotografico in intimo per il quale non viene pagata.Quando la polizia la contatta le fa sapere che il fotografo era in realtà un truffatore, interessato non allo shooting quanto piuttosto all'intimo della showgirl, del quale si è impossessato per rivenderlo online su alcune. Come reagirà Justine?.