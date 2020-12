Izi: "Ho dormito per strada senza un euro in tasca"

All'anagrafe si chiama, ma per tutti è ormai noto come. Stiamo parlando di uno dei rapper del momento, attualmente tra i più ascoltati in Italia. "Sono molto spirituale, meno materiale. Ho anch'io l'ego, ma solo nel mio nome, Di-ego: non lo voglio fare uscire fuori", dichiara l’artista intervistato daa cui si racconta a tutto tondo parlando anche di quando a 17 anni è scappato di casa per vivere da "bohémienne"."Ho dormito per strada senza un euro in tasca e ho rubato al fruttivendolo quando avevo dei cali di zucchero", confessa il rapper che soffre di diabete e che da poco è uscito con il suo ultimo singolo. Parlando dell’attuale situazione in cui versa il settore musicale, messo in crisi dalla pandemia, Izi afferma: "Se il governo non ci dà una mano, torno a fare un altro lavoro".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE