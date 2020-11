Ivan Zaytsev contro il procuratore truffatore nello scherzo de Le Iene

"Ma neanche se fossi Mino Raiola, ma chi ca**o sei? Ma vaffan***o. Informati sui ca**i che c'ho avuto io con i procuratori, informati di qualcosa. Ma poi provini di che? Ma che c**o sta dicendo? C'ha 5 anni questo: prima dei 12, 13 non sa dove ca**o va a schiantarsi. Lo capisci quando comincia a fare gli under 15, gli under 14".è alle prese con unche vuole mettere sotto contratto suo figlio di 6 anni, ma è solo uno scherzo de Le Iene Il finto procuratore sostiene che la moglie abbia già firmaro un contratto regolare, ma lo scetticismo del campione di pallavolo aumenta e l'uomo tenta una disperata fuga: lo Zar si mette all'inseguimento e lo raggiunge dopo pochi metri.Qui sopra un'anticipazione dello scherzo, che va in onda giovedì 5 novembre in prima serata su Italia 1.