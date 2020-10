Il tempio del sesso a pagamento in Austria

"Il coronavirus è stato per noi una cosa molto difficile da gestire. Ci atteniamo a tutte le regole che ci sono state date dall'Austria: le persone che arrivano devono indossare la mascherina, deve essere controllato il livello della temperatura e all'interno ci sono tutti quanti i dispencer per igienizzarsi le mani". Alessandro Di Sarno de Le Iene entra nelin Austria, accompagnato dal direttore della struttura.Il responsabile spiega come è cambiato il lavoro in questi ultimi mesi per l'emergenza coronavirus, ma l'attività non si è mai fermata. E mostra