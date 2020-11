“Mi è crollato il mondo addosso. La Guendalina di prima non esiste più”. L'ex concorrente delracconta ail reato che le ha sconvolto la vita: il suo cellulare è stato hackerato e leche sono poi stati diffusi online.La iena Andrea Agresti intervista la showgirl vittima di. “Stanno facendo soffrire non solo me, ma tutta la mia famiglia”, afferma Guendalina visibilmente scossa. Tale reato viene punito dalla legge e si rischiano fino a 6 anni di carcere e 15mila euro di multa.“Ci sono tante altre ragazze, anche molto più piccole di me, che vivono questo. Non sono abituate a trovarsi in questo vortice,”, aggiunge l'ex gieffina, "Voglio cercare di esprimermi per tutte queste ragazze".