All’anagrafe Cosimo Fini, ma per tutti è, uno dei rapper italiani più celebri si racconta in. “Ho 39 anni ma non mi sento vecchio per fare il rapper. Sono tra i più pagati, ma non il più pagato”, racconta Gué Pequeno con 6 dischi da solista all'attivo.“È bello ostentare e far vedere il proprio stile se lo si fa in modo figo”, spiega il rapper parlando dei suoi gusti musicali e aggiunge, “. È una musica mega esplicita fatta storicamente da maschi, ma non più machista del rock.".Infine, il cantante spiega perché è favorevole: “Come vanno a vedere le partite distanziate, come fanno i comizi con 30mila persone, perché non si può fare un concerto?”.