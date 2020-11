Francesco Arca, lo scherzo de Le Iene

è l'ultima vittima di, in onda giovedì 19 novembre su Italia 1.E se vostra figlia di 4 anni partecipasse ai provini per diventare tronista di una fantomatica edizione di Uomini e donne baby? Voi come la prendereste? Le Iene lo hanno fatto credere all'ex tronista Francesco Arca, con la complicità di sua moglie e della piccola Maria Sole. E Sebastian Gazzarrini ha messo davvero a dura prova la sua pazienza di papà modello. Giovedì 19 novembre a Le Iene dalle 21.10 su Italia1.Nel video qui sopra, trovate un'anteprima.