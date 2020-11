Fiorella Mannoia: "Mettetevi queste ca**o di mascherine"

"Il mio ultimo disco Padroni di niente è nato in pieno lockdown: quando ci guardavamo dai balconi pensavamo che saremmo migliorati, invece siamo tornati come prima se non peggio".è protagonista di un'intervista a Le Iene nella puntata di giovedì 12 novembre.La cantante parla di attualità, vita privata e professionale, politica. Un'intervista senza filtri in cui non si risparmia: "La canzone che mi sono stufata di cantare? Quello che le donne non dicono. Trump è repellente anche alla vista, e Salvini fa lo stesso effetto. Se anche non credete al covid, e siete la minoranza, fatelo per noi: mettetevi questa ca**o di mascherina".