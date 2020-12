Endometriosi, le Iene alla scoperta della malattia invisibile

In Italia sono già tre milioni le donne affette da Endometriosi, malattia cronica e dolorosa che però resta invisibile e ancora particolarmente sconosciuta. A fare luce sui reali effetti della patologia ci pensano Le Iene, dedicando al tema ampio spazio durante la puntata di martedì 8 dicembre su Italia 1.



"Purtroppo è tra le cose che capitano alle donne, ma di cui nessuno vuole parlare", commenta l'attrice premio Oscar Whoopi Goldberg, anche lei affetta da Endometriosi. Ma non è l'unica che ha provato a spiegare alla trasmissione televisiva quanto questa malattia poco conosciuta possa risultare dolorosa e quanto anche l'accesso alle cure per chi ne ha bisogno sia calato ulteriormente con la diffusione del Covid-19.





