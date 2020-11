Demetra Hampton, lo scherzo de Le Iene

è l'ultima vittima di. Il marito dell'attrice, complice dello scherzo, riporta la moglie nel castello della loro luna di miele. Lì il marito incontra un amico d'infanzia che rovinerà il momento romantico e farà entrare Demetra Hampton in un vero e proprio film di spionaggio.L'amico estremamente facoltoso offre alla coppiaDemetra senza parole non accetta il regalo dell'uomo eQuesto incontro la porterà anche faccia a faccia con i carabinieri. Come reagirà Demetra allo scherzo di Alessandro Di Sarno?Nel video qui sopra, trovate lo scherzo integrale.