Covid, in ospedale tra medici sfiniti e nuovi ammalati

Martedì 10 novembre, a Le Iene, è andata in onda la terza puntata del reportage firmato dalla iena Alessandro Politi, che giorno dopo giorno sta raccontando come l'Ospedale di Padova, uno dei più grandi presidi medici italiani che utilizza da sempre le metodiche e le terapie più all'avanguardia, stia affrontando la seconda ondata di contagi da Covid-19.



Al centro del servizio, i turni massacranti dei medici e i pazienti che negli ultimi giorni sono stati tra i reparti di terapia intensiva e subintensiva, con il commento del primario del reparto di Fisiopatologia respiratoria, Andrea Vianello: "Non sappiamo se ce la faremo a vivere altri sei, sette mesi così. Le persone fuori dovrebbero capire questo: non è più come prima. Chi lavora in ospedale adesso non ce la fa più".



Nell'inchiesta, la Iena ha incontrato anche diversi pazienti, che raccontano timori e sofferenze della malattia.





