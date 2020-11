Coronavirus, visoni contagiati: l'Italia è al sicuro?

"Quando un virus comincia a circolare in un allevamento intensivo gli animali che si infettano cominciano a produrre anticorpi, superano l'infezione, e questa pressione immunitaria tende a spingere il virus a modificarsi. Gli attuali vaccini sono basati sul virus originale: questa variante potrebbe rendere meno efficaci i vaccini per SARS-coV-2". A Le Iene . il professore di Scienze veterinarie dell'università di Torino Sergio Rosati spiega cosa è successo negli, dove il coronavirus si sarebbe modificato e avrebbe contagiato degli esseri umani.Il problema potrebbe riguardare anche gli allevamenti in Italia: due in Lombardia non rispetterebbero le norme igieniche necessarie e si conterebbero già due casi secondo la Lav.