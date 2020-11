Coronavirus, un mese in prima linea all'ospedale di Padova

"Posso dire di rinascere per la terza volta". Mario è uno dei pazienti del reparto covid dell'azienda ospedaliera di Padova che Alessandro Politi e Marco Fubini hanno incontrato durante il loro mese affianco ai medici e agli infermieri per raccontare cos'è l'Nel servizio de Le Iene in onda martedì 17 novembre in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Play Mario viene finalmente dimesso. Ma continua l'emergenza per il personale sanitario, che ogni giorno deve affrontare turni estenuanti e convivere con il costante problema di penuria di posti letto per l'alto afflusso di pazienti.