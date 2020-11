Coronavirus, i visoni degli allevamenti intensivi in Danimarca

"È possibile che un allevatore infetto di questi allevamenti abbia contagiato i visoni. I visoni, come i furetti, sono delle specie suscettbili, in grado di potersi infettare dall'uomo. Hanno sulla superficie delle cellule dell'apparato respiratorio un recettore molto simile a quello che il virus utilizza per entrare nelle cellule umane". A Le Iene . il professore di Scienze veterinarie dell'università di Torino Sergio Rosati spiega cosa è successo negli, dove il coronavirus si sarebbe modificato e avrebbe contagiato 214 persone.Il problema potrebbe riguardare anche gli allevamenti in Italia: due in Lombardia non rispetterebbero le norme igieniche necessarie e si conterebbero già due casi secondo la Lav.