Coronavirus, i medici di Milano: "Impreparati alla seconda ondata"

La seconda ondata di contagi da Coronavirus sta mettendo nuovamente sotto pressione gli ospedali di tutta Italia. Particolarmente sotto stress sono i nosocomi milanesi che, dopo quella di marzo, stanno affrontando una nuova emergenza. Eppure, come dichiarano alcuni operatori sanitari a Le Iene, in questi mesi è stato fatto poco o niente per fronteggiare nuovamente il virus.



"Non è stata appesa neanche una mensola dopo l'ondata di marzo, abbiamo gli stessi problemi", dice un dottore dell’ospedale Niguarda di Milano intervistato da Gaetano Pecoraro. Anche gli altri presidi ospedalieri della metropoli stanno vivendo le stesse difficoltà. "Non c’è stato nessun potenziamento", racconta un medico del Policlinico di Milano. Una situazione di disagio e pericolo che la trasmissione di Italia 1 ha ben descritto nel suo servizio.





TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE