Coronavirus, cos'è la sindrome post-covid

"La sindrome post covid è una malattia che ci fa dire che il covid non è un'influenza, che dal covid non si recupera in una settimana: per fortuna si recupara ma ci vogliono tante settimane". Il professor Francesco Landi del Policlinico Gemelli di Roma spiega a, nel servizio di mercoledì 21 ottobre in prima serata su Italia 1, cos'è laSono tante le testimonianze raccolte dall'inviato de Le Iene Alessandro Politi di pazienti che ormai risultano positivi al tampone ma continuano ad avere sintomi: dalla febbre, ai brividi, ai probelmi di concentrazione.