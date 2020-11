Carlo Gilardi, che fine ha fatto il professore di Airuno

"Io in casa di riposo non ci vado. Lei è molto persuasiva con la capacità degli avvocati e con la forza delle leggi di cui voi siete maestri e io un vilissimo ignorante. Per potermi portare via mi dovete mettere le manette, se no io non vengo. Con le manette ubbidisco alla forza della legge. Io voglio la mia libertà che mi avete sottratto". Queste sono le ultime parole diraccolte da Nina Palmieri deCarlo, 90 anni, è un, in provincia di Lecco, che sarebbe stato prelevato dalla sua abitazione dal suo amministratore di sostegno, probabilmente per essere portato in una Rsa. Per sapere che fine ha fatto, è stato attivato anche un indirizzo di posta elettronica: vogliamonotiziedicarlo@gmail.com