Body modification, cos'è e chi la pratica

"Benvenuti nel mondo della, si tratta di quelle pratiche che alterano deliberatamente il corpo senza alcuna ragione medica". Nel servizio de Le Iene in onda martedì 17 novembre in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Play l'inviato Andrea Agresti ci accompagna nell'universo della body modification, intervistando alcuni ragazzi che si sono sottoposti a questi cambiamenti, come l'eyeball tattoo, il tatuaggio nella parte bianca degli occhi, o la split tongue, ovvero la lingua tagliata in due.Tra loro ci sono Cristian, soprannominato Ombra, Chiara e Xenia: attraverso il loro racconto scopriamo di cosa si tratta, chi la pratica e perché.