Alessia Marcuzzi leggermente positiva al coronavirus

"Stamattina sono venuta sapere che un'amichetta di mia figlia Mia era positiva al covid. Per scrupolo io e la mia famigla ci siamo fatti unin più. Sono tutti negativi e io sono risultata leggermente positiva". saluta da casa il pubblico de Le Iene nella serata del 13 ottobre, spiegando perché non è presente in studio con l'altro conduttore, Nicola Savino: “Ora dovrò fare tutti gli accertamenti: quando avrò notizie vi farò sapere tutto!”.Al momento la conduttrice di Mediaset è in isolamento, a casa, ma. E il resto della famiglia sta bene., 8 anni,è nata nel 2011 dalla relazione di Alessia Marcuzzi con Francesco Facchinetti ed è la figlia più piccola della showgirl, che nel 2001 era già diventata madre di Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi.Oggi sposata con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, Alessia Marcuzzi è sempre andata molto fiera della sua famiglia allargata. "Siamo tutti molto in sintonia", aveva raccontato a Verissimo. "Io parlo più con le moglie dei padri dei miei figli che con i papà!".