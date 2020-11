Quando Tommaso Zorzi ha bevuto sperma di tonno ad Adoro!

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE

Nella casa del Grande Fratello Vip, mentre organizza il gioco serale con i coinquilini,ricorda di quando ha preferito bere dello sperma di tonno piuttosto che rispondere a una domanda dinella seconda puntata di Adoro!, il format Mediaset Play in onda mezz'ora prima della messa in onda deIn quell'occasione gioca a Verità o schifezza insieme a Iconize. Entra un tavolo con degli smoothie e altre pietanze, ma sono tutte schifezze. Giulia Salemi spiega che il gioco a cui partecipano prevede di dire la verità oppure di ingurgitare una schifezza tra quelle sul tavolo.I due scelgono più volte di bere o mangiare le schifezze, invece di rivelare la verità: scopri quali segreti non vogliono rivelare i due ragazzi.Format esclusivo di Mediaset Play in collaborazione con Studio71.