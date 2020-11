Condividi

Heywood Allen Stewart Konisberg nasce a Brooklyn il 1° dicembre 1935 da una famiglia di origine ebrea. A 15 anni, stanco di essere chiamato sempre "Red", si inventa il nome Woody Allen e, sotto questo pseudonimo, comincia a scrivere battute umoristiche che invia regolarmente alle diverse redazioni dei giornali di New York. Negli anni 60 inizia a scrivere per molti show televisivi e a lavorare come intrattenitore nei locali fino al 1965 quando firma la sceneggiatura del film Ciao Pussycat, film che già rivela quelle che saranno le "ossessioni" più ricorrenti nel suo cinema: il sesso e la psicanalisi. Il film ebbe molta fortuna e ha rappresentato il primo scalino di una lunga scalinata di successi durante la quale colleziona 18 candidature all'Oscar. Nel 1977 esce Io e Annie e con Diane Keaton vince 4 Oscar: miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura e miglior attrice protagonista. Negli anni 80/90 a parte qualche clamorosa disavventura amorosa ha continuato a produrre successi, solo per citarne alcuni Una commedia sexy in una notte di mezza estate, Zelig, Tutti dicono i love you, Harry a pezzi. Nel 2000 lascia la sua amata New York per trasferire in Europa i luoghi delle sue riprese e inizia un nuovo ciclo con una nuova musa, Scarlett Johansson, la bionda protagonista delle sue produzioni europee, da Match Point a Vicky Cristina Barcelona. A 85 anni continua a scrivere e dirigere film, oggi Woody Allen rimane uno dei principali punti di riferimento nella cinematografia mondiale, in particolare della commedia americana moderna, grazie anche all'intensa produzione cinematografica e al successo delle sue opere sopratutto fuori dagli Stati Uniti d'America.