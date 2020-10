dopo è un film diretto dadel 2003Cast:, Lisa Kudrow, Kate Bosworth, Carrie Fisher.Los Angeles, estate 1981. In Wonderland Avenue, si consuma un crimine efferato: quattro persone vengono brutalmente assassinate. La scena del delitto e' chiara, le vittime stavano partecipando a un festino a base di cocaina. Il caso diventa il giallo per eccellenza, il noir di L.A., quando appare evidente il coinvolgimento del "re del porno" John Holmes. Al momento dei fatti, a soli 37 anni, e' gia' sull'orlo del declino sia fisico sia finanziario, oltre che schiavo della droga. Sposato con Sharon ha contemporaneamente una fidanzata teenager, Down. I tre vivono una storia molto particolare. Holmes stringe rapporti con alcuni spacciatori locali e anche con il noto gangster Eddy Nash. Da questo intreccio di relazioni, basate su droga e violenza si arriva ai delitti di Wonderland Avenue. Chi furono gli autori del massacro? Quale fu il reale coinvolgimento di Holmes nella fosca vicenda?Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui