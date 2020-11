è un film drammatico diretto danel 2012E' stata una brutta giornata per Driver e la situazione non sembra migliorare. Ha appena fatto un colpo da milioni di dollari che gli avrebbero permesso di passare una bella vacanza estiva. Apparentemente una buona idea che lo porta giu'... fino al Sud. Mentre la polizia di frontiera lo sta inseguendo a tutta velocita', con un corpo sanguinante sul sedile posteriore, Driver capovolge la sua auto varcando il muro di confine, precipita violentemente e atterra... in Messico. Fermato dalle autorita' messicane, viene portato in una prigione infernale, ed entra cosi' nello strano e pericoloso mondo di "El Pueblito". Di certo, non un luogo facile per un outsider come Driver, che riuscira' a sopravvivere solo grazie all'aiuto di qualcuno che sa il fatto suo...un ragazzo di 10 anni.Cast:, Kevin Hernandez, Daniel Gimenez Cacho, Jesus Ochoa.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l'invito a premere il tasto "Freccia su" del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell'applicazione e troverai il film sotto la voce "I Film della TV". Per l'elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui