è un film diretto danel 2005Etiopia. Grazie all'iniziativa dello stato di Israele e degli Stati Uniti, una vasta azione e' organizzata dal 20 novembre 1984 al 4 gennaio 1985 per portare in Israele migliaia di ebrei etiopi (i Falashas). Una madre etiope non-ebrea spinge suo figlio a dichiararsi ebreo per salvarlo dalla carestia e della morte, mentre in realta' nessuno dei due e' un discendente del popolo d'Israele. Dichiarato orfano, e' adottato da una famiglia francese sefardita che vive a Tel-Aviv. Cresce con la paura che qualcuno scopra il suo segreto e le sue menzogne: ne' ebreo, ne' orfano, solo nero. Conoscera' l'amore, il giudaismo e la cultura occidentale ma anche il razzismo e la guerra nei territori occupati. Diventera' ebreo - israeliano - francese - tunisino, senza mai dimenticare sua vera madre e quello che e' veramente: un etiope scampato alla morte.Cast: Roschdy Zem, Yael Abecassis, Roni Hadar, Mimi Abonesh Kebede.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui