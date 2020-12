è un film diretto danel 1999Firenze, 1938. Mary Panton e' una vedova inglese rimasta senza soldi, che vive in una villa della campagna toscana grazie all'aiuto di alcuni amici. Sir Edgar Swift vorrebbe sposarla, ma la donna non lo ama e lo tiene sulle spine. Quando Mary incontra un giovane rifugiato austriaco...Cast:, Anne Bancroft, James Fox.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto ''Freccia su'' del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce ''I Film della TV''. Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai