è un film diretto danel 1974Cast:, Riccardo Salvino, Aldo Puglisi.Raffaella, la moglie di un ricco industriale milanese si gode le vacanze a bordo di un lussuoso yatch che hanno noleggiato. Durante il soggiorno non fa altro che ostentare la sua posizione sociale nei confronti di Gennarino Carunchio, il marinaio. Un giorno Raffaella si sveglia tardi e pretende che Gennarino l'accompagni sulla terraferma con una piccola imbarcazione, per raggiungere gli altri amici, ma...Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui