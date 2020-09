è un film diretto danel 2001Thriller con Robert De Niro ed Edward Norton. Nick Wells e' un criminale professionista che decide di ritirarsi dal giro visto che ne suo ultimo colpo ha rischiato di essere catturato. Progetta cosi' di ritirarsi e vivere in santa pace a Montreal con Diane, la sua ragazza, mandando avanti il suo jazz club ' NYC '. Ma presto Max, suo amico e partner di affari illegali, gli propone un losco affare che Nick non puo' rifiutare.Cast:, Angela Bassett.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai