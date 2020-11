è un film diretto dal registanel 2008.Thriller con protagonisti due fratelli gangster. Dopo dieci anni di colpi meticolosamente pianificati, il rispettato boss criminale Ged Brennan ha imparato a non prendere mai rischi inutili. Ma quando l'ultima rapina finisce male, e un noto barone della droga viene brutalmente massacrato, le bande rivali in citta' vengono spinte sull'orlo della guerra. Il mondo di Ged finisce nel caos. Completamente circondato da traditori, e con il suo piu' grande colpo mai tentato alle porte, Ged deve fare affidamento solo sul suo istinto da killer.Cast: Scot Williams, Kenny Doughty, Rory Mccann, Stephen Graham.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui