è un film diretto danel 2005Paul Barnell (Robin Williams) e' un agente di viaggio in gravi difficolta' economiche. La sua situazione e' cosi' disperata da non riuscire nemmeno a curare sua moglie (Holly Hunter), affetta dalla sindrome di Tourette. Decide cosi' di mettere le mani sull'assicurazione di suo fratello (Woody Harrelson), scomparso ormai da diversi anni. Ma per poter usufruire del premio assicurativo, Paul deve aspettare ancora sette anni, quando sara' accertata la scomparsa di suo fratello. Cosi', quando Paul trova un cadavere in una discarica, decide di accelarare la pratica...Cast:, Holly Hunter, Alison Lohman, Giovanni Ribisi.