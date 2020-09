è un film diretto danel 2001Cast:, Catherine Mccormack, Stephen Dillane.L'agente della CIA Nathan Muir (Redford) sta per andare in pensione quando scopre che il suo ex-socio Tom Bishop (Pitt), con il quale ha condiviso numerose missioni, e' stato arrestato in Cina per spionaggio. Nathan decide quindi di organizzare una missione per liberarlo.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui