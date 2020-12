è un film drammatico diretto danel 2011Afghanistan: la corrispondente di guerra Elsa Casanova viene presa in ostaggio dai talebani. Per evitare la sua imminente esecuzione, viene inviata un'unita' delle forze speciali per liberarla. In alcuni dei paesaggi piu' mozzafiato del mondo, ma ancora pieni di ostilita', si da' inizio a una ricerca incessante tra i rapitori che non hanno alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire la loro preda e un gruppo di soldati che rischiano la vita per raggiungere il loro unico scopo: portarla a casa viva.Cast: Diane Kruger, Djimon Hounsou, Benoit Magimel, Denis Menochet.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l'invito a premere il tasto "Freccia su" del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell'applicazione e troverai il film sotto la voce "I Film della TV". Per l'elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui