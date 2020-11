è un film diretto danel 2015Miranda Wells, una meticolosa infermiera di una piccola citta', accetta un appuntamento al buio con un uomo di nome Kevin. Il giorno prestabilito, si presenta un ragazzo che la picchia e la violenta. La donna, dopo una lunga convalescenza, viene dimessa dall'ospedale. Tornare alla vita normale e' difficile e l'unica cosa a cui riesce a pensare e' come vendicarsi. Tenta quindi di riavvicinarsi al ragazzo in modo che lui possa fidarsi completamente di lei.Cast: Rosamund Pike, Nick Nolte, Shiloh Fernandez, Rumer Willis.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai