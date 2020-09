è un film diretto danel 1969Su un treno merci trovano posto alcuni clandestini, ma uno di essi uccide un sorvegliante. Gannon, un cow-boy, aiuta e salva dall'accusa di omicidio il giovane Jess, che, colpito dalla sicurezza dell'uomo, decide di seguirlo. Trovato alloggio in una citta', Jess trova lavoro come sorvegliante del bestiame grazie ad un'amica di Gannon e il giovane, grazie agli insegnamenti del cow-boy, diventa un bravo tiratore. Un giorno la padrona del ranch dove Gannon e Jess sono occupati chiede al cowboy, di cui e' divenuta amante, di impedire che i proprietari dei pascoli confinanti chiudano la proprieta' con il filo spinato, perche' cio' ostacolerebbe il passaggio di alcune mandrie. Ma Gannon rifiuta: per un fatto analogo l'uomo ha visto morire il fratello. Il giovane Jess invece accetta, chiamando a raccolta alcuni uomini. Prima dello scontro, Gannon interviene e benche' ferito dall'impulsivo Jess, riesce a fermarlo e dopo aver fatto capire al giovane l'inutilita' di opporsi alla legge, si allontana.Cast: Tony Franciosa, Michael Sarrazin, Judi West, Susan Oliver.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui