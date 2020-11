è un film diretto danel 1991.Le disavventure amorose di Harris, un metereologo di Los Angeles, con tre donne molto diverse tra loro: la fidanzata ufficiale snob che lo tradisce da tempo col suo migliore amico, la commessa di un negozio di abbigliamento e una giornalista inglese giunta a Los Angeles per un servizio sulla citta'. Alla fine si fidanzera' con quest'ultima. L'uomo verra' aiutato nelle proprie scelte di vita da un magico cartello elettronico stradale che gli suggerisce cosa fare.Cast: Steve Martin, Victoria Tennant, Marilu Henner,Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l'invito a premere il tasto "Freccia su" del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce "I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui