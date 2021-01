è un film diretto danel 2004.Il comandante della polizia di una cittadina della Florida deve seguire il caso di un duplice omicidio ma scopre che tutti gli indizi lo indicano come il principale sospettato. Inizia una corsa contro il tempo per risolvere il caso prima dei suoi colleghi, tenendo soprattutto lontano il proprio nome dalla lista dei sospettati.Cast:, Sanaa Lathan, Dean Cain.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto "Freccia su" del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce "I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai