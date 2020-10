è un film diretto danel 2012Dal romanzo di Kerouac che ha segnato una generazione. Il viaggio di tre giovani alla scoperta del mondo come metafora di ricerca interiore. L'aspirante scrittore Sal Paradise, l'amico Dean Moriarty e la moglie attraversano gli Stati Uniti e conoscono i confini della propria liberta' nell'America degli anni 40.Cast: Sam Riley, Garrett Hedlund, Kristen Stewart, Kirsten Dunst.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui