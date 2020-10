è un film diretto danel 2010.Cast:, Anton Yelchin, Jennifer Lawrence.Walter Black ha diretto con successo la sua industria di giocattoli fino a quando la depressione non lo ha preso in un vortice che gli ha tolto progressivamente ogni piacere di vivere e persino la parola. La moglie ha resistito finche' ha potuto poi e' venuto per lei il momento di preservare i figli e spingerlo a cavarsela da se'. Sembrava che Walter non ce l'avrebbe fatta e invece, parlando tramite la buffa marionetta di un castoro nella quale ha infilato il braccio, e' tornato in vetta alle vendite aziendali e all'immagine che il figlio piu' piccolo ha di lui. Ma e' davvero Walter che parla, che agisce e reagisce?Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui