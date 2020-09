è un film diretto e interpretato danel 1995Los Angeles, 1950. Myra Shumway, assistente di un illusionista, sta per sposare un giovane miliardario, ma lo abbandona dopo averlo fotografato per caso mentre commette un omicidio involontario di cui e' vittima il suo maestro. Fugge in auto verso il Messico e poi in Guatemala, seguita da un giornalista-detective assoldato dal promesso sposo.Cast:, Jill Broadbent, Paul Rodriguez.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui