è un film diretto danel 2005Cast: Brian Cox, Matthew Goode,, Emily Mortimer.L'insegnante di tennis Chris (Rhys Meyers) e' sposato con Chloe (Emily Mortimer). Ma un giorno ritorna nella sua vita Nola (Scarlett Johansson), per la quale aveva gia' in passato perso la testa. La passione tra i due prende il sopravvento, e Chris non sembra pronto a rifiutare una vita da benestante per l'amore, anche a costo di compiere gesti irreparabili.