è un film diretto danel 1953Un architetto trentenne incontra una dolce e vivace ragazza in cima all'Empire State Building, famoso grattacielo a New York. La incontra nuovamente in taxi e la invita a cena. Visto che piove, la ragazza si offre di preparare la cena a casa dello scapolo, quando si presenta alla porta il vicino di casa dell'architetto, padre dell'ex fidanzata del giovane ed impenitente dongiovanni. La situazione diventa via via piu' intima e nello stesso tempo surreale. Tutti sono affascinati dalla ragazza che finira' con innamorarsi del giovane.Cast: William Holden, David Niven, Maggie Mc Namara, Tom Tully.