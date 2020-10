è un film diretto danel 2001Magistrale noir con B. Thornton e F. McDormand, ed una regia d'eccezione. Ed Crane, un barbiere infelice, sospetta che la moglie abbia una relazione. Ed Crane lavora come aiuto barbiere nel negozio del cognato Frank. La sua vita scorre fin troppo tranquilla, finche' non decide di fare soldi aprendo un lavaggio a secco. Ha bisogno pero' di un patrimonio iniziale e per procurarselo decide di ricattare Big Dave, un ricco commerciante della citta'.Cast:, Frances Mcdormand, Michael Badalucco, James Gandolfini.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui