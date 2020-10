è un film diretto danel 2015Bryan Cranston, reso celebre dalla serie tv Breaking Bad, e' Dalton Trumbo, sceneggiatore nella Hollywood anni '50, incluso nella lista nera dal Maccartismo, per le sue simpatie comuniste.Cast: Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren, Michael Stuhlbarg.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui