è un film diretto danel 2015L'imminente collisione di un asteroide rischia di causare danni inestimabili alla terra. Tim Harrison e' un ex scienzato della NASA a cui un errore di calcolo e' costato quanto aveva di piu' caro. Convinto che un asteroide puntasse dritto contro il pianeta, Tim mise in allerta la comunita' scientifica e l'opinione pubblica, ma i suoi calcoli si rivelarono essere inesatti e l'errore gli costo' il lavoro, la reputazione e persino il matrimonio. A distanza di 8 anni, il suo assistente scopre che la terra si trova di fronte a un rischio simile, quindi contatta Tim per chiedere il suo aiuto. A causa degli sbagli del passato nessuno sembra credere alle parole dell'astronomo. Pronto a tutto pur di evitare una catastrofe planetaria, Tim diffonde un video in cui avverte il mondo della minaccia e si mette in viaggio, insieme alla sua famiglia e al suo assistente, verso un rifugio abbandonato che in passato apparteneva al suo mentore.Cast: Bernard Curry, Brooke Langton, Caitlin Carver, Lew Temple.