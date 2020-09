è un film comico diretto danel 1991Mosca, 1939. Ivan e' un giovane proiezionista che lavora al club del Kgb. La sera del suo matrimonio con Anastasia viene portato via segretamente: il suo nuovo incarico sara' quello di proiettare film nientemeno che a Stalin. Ivan si applica con scrupolo al lavoro e non puo' tollerare che la moglie vada di nascosto a visitare in orfanatrofio la piccola Katya, figlia dei vicini ebrei arrestati. Dopo l'invasione tedesca, Ivan e Anastasia devono seguire Beria, il capo del Kgb, verso gli Urali; questi rimanda poi a Mosca il proiezionista, trattenendo la donna. Quando Anastasia torna a Mosca, e' incinta; si uccidera', lasciando un messaggio per Katya.Cast: Tom Hulce, Lolita Davidovich, Bob Hoskins, Alexandr Zbruev.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui