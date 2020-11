è un film diretto danel 1996Cast:, Zuleika Dos Santos, Irene Grandi.Matteo e' titolare di un salone di barbiere: da quando e' separato dalla moglie Silvia, il salone e' anche diventato la sua casa. Un giorno, guardando un opuscolo turistico del Brasile, dove vive Angelina, la sorella emigrata che lui non vede da anni, decide di partire per Rio de Janeiro.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui