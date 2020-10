è un film diretto danel 2014.Che cosa succede quando una coppia di quarantenni ipertecnologici e un'altra di ventenni vintage, si incontrano? Sara' vera amicizia? Una divertente commedia newyorkese che riflette con humor su diversi temi quali la crisi di mezz'eta', il confronto generazionale, le dinamiche del mondo del lavoro, l'amicizia, le ambizioni personali, il talento e la fame di successo. I dialoghi sono acuti e ironici e non mancano scene esilaranti. Ottimo il cast con Ben Stiller e Naomi Watts che interpretano i vecchi, giunti ai primi bilanci di vita, e con Adam Driver e Amanda Seyfried, la giovane coppia esuberante e disinibita.Cast:, Naomi Watts, Adam Driver, Amanda Seyfried.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l'invito a premere il tasto "Freccia su" del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce "I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui