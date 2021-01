è un film diretto danel 1991.Donatella e' una ragazza romana di estrazione semplice, di sani principi, fidanzata con il benzinaio Guido. Un giorno trova una borsetta da donna contenente valori e documenti, e non esita a restituirla alla proprietaria. Questa e' una ricchissima signora americana che per ricompensa offre a Donatella un posto di segretaria e gestire la villa romana durante le sue assenze. Donatella conosce Maurizio, un giovane ricco, elegante e ben educato, di cui si innamora allontanandosi dal frivolo Guido. Maurizio scopre le umili origini di Donatella e crede che lei l'abbia ingannato, ma poi si convince della buona fede della ragazza, e grazie anche all'onesta' di Guido, che riconosce di non essere l'uomo adatto a Donatella, i due si sposano.Cast:, Gabriele Ferzetti,Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l'invito a premere il tasto "Freccia su" del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce "I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui