è un film diretto danel 1991Thriller psicologico con Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange. Uscito di prigione dopo aver scontato 14 anni di carcere, Max Cady mette in atto una spietata strategia persecutoria nei confronti del suo avvocato, che ritiene il vero responsabile della sua condanna. Nel piano di vendetta coinvolge anche la moglie e la figlia dell'uomo, in un crescendo di tensione e violenza.Cast:, Jessica Lange, Juliette Lewis.