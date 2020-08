Condividi

A-Team è una serie action cult di Frank Lupo e Stephen J. Cannell che è entrata nel cuore degli spettatori grazie al suo indimenticabile cast. E' andata in onda dal 1983 al 1987 e appartiene al filone del "militarismo buono" senza spargimenti di sangue o ferite "troppo" gravi nello show.



La serie parla di un commando di ex-combattenti di nome A-Team. Appartenenti un tempo ai corpi speciali dell'esercito degli Stati Uniti, durante la guerra del Vietnam, ora vengono accusati ingiustamente di aver rapinato la banca di Hanoi. Evasi in maniera rocambolesca, vivono ora in fuga, ricercati e braccati dalle autorità per un reato che non hanno mai commesso. I componenti della squadra sopravvivono prestando servizio come mercenari e venendo sempre assoldati da varie persone o gruppi di persone che vivono oppresse da situazioni d'ingiustizia nei propri confronti. Grazie alle qualità militari e umane dell'A-Team, ogni episodio si risolve a favore dei più deboli. Pur sembrando semplici mercenari, in realtà i membri dell'A-Team sono sempre schierati dalla parte del bene. Famoso è il loro furgone GMC Vandura nero e grigio con 2 strisce rosse laterali che è usato come mezzo principale per tutte le loro avventure.